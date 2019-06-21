مصر | "25 تذكرة" بـ"24 ألف جنيه".. سقوط عاطل لحجزه حفلات ببطاقات ائتمانية مزورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "25 تذكرة" بـ"24 ألف جنيه".. سقوط عاطل لحجزه حفلات ببطاقات ائتمانية مزورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بحجز تذاكر حفلات غنائية ومسرحية على موقع شركة تسوق إلكتروني عبر شبكة الانترنت بموجب بطاقات ائتمانية غير سليمة.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى شركات البرمجيات قيام أحد الأشخاص بحجز تذاكر حفلات غنائية ومسرحية على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بموجب بطاقات ائتمانية غير سليمة، وهو ما عرض الشركة لإضرار مادية ومعنوية.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص مواليد 1977، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتي تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها، وأنه قام بإجراء عدد 33 محاولة لحجز تذاكر حفلات مسرحية – غنائية على موقع الشركة المذكورة عبر شبكة الإنترنت خلال الستة أشهر الماضية، نُفذ منها عدد 25 عملية تم على أثرها حجز تذاكر إحدى المسارح على موقع الشركة بقيمة تجاوزت 24 ألف جنيه وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبي الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقة.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة حلوان، وبسؤاله أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، وأنه يستخدم جهاز كمبيوتر، والذى ضبط بمسكنه فى مجال القرصنة الإلكترونية على المواقع والبرامج على شبكة الإنترنت وكذا موقع الشركة المذكورة، وأنه قام ببيع التذاكر التى تم شراءها بالأسلوب الإجرامي للعديد من الأشخاص راغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقة وبحوزته ما يلي:



شهادة جامعية بإسمه منسوبة لكلية التجارة جامعة القاهرة مزورة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس في المحاسبة (على خلاف الحقيقة لعدم حصوله على مؤهلات جامعية.

5 شهادات خبرة بإسمه باللغة الإنجليزية - على خلاف الحقيقة -.

كاميرا تصوير.

2سماعة كبيرة الحجم.

مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

سلاح أبيض "مطواة".

2 هاتف محمول. شهادة جامعية بإسمه منسوبة لكلية التجارة جامعة القاهرة مزورة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس في المحاسبة (على خلاف الحقيقة لعدم حصوله على مؤهلات جامعية.5 شهادات خبرة بإسمه باللغة الإنجليزية - على خلاف الحقيقة -.كاميرا تصوير.2سماعة كبيرة الحجم.مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.سلاح أبيض "مطواة".2 هاتف محمول. وبمواجهته بالمضبوطات إعترف بقيامه باصطناع وتقليد الشهادات المضبوطة، فضلًا عن قيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، وشراء المضبوطات المشار إليها من حصيلة نشاطة الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

