مصر | "بيتحرش بينا".. سقوط فتاتين لسرقتهما قائدي السيارات بـ"حيلة شيطانية" بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيتحرش بينا".. سقوط فتاتين لسرقتهما قائدي السيارات بـ"حيلة شيطانية" بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شقيقتين لسرقة متعلقات سائقي السيارات في منطقة النزهة.

وتعود البداية عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من سائق 41 سنة بأنه حال سيره بالسيارة "أجرة" قيادته بشارع جسر السويس بدائرة القسم، استوقفه فتاتان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالادعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي وهربتا.



وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سيدتين شقيقتين 27، 32 سنة لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة المرج.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات سائقي السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي 15000 جنيه من محاسب 31 سنة مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات الخاصة بالمجني عليه الأول بمسكنهما، وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الثاني على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمتين واتهماهما بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.