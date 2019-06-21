مصر | "مطواة" و"موتوسيكل".. ضبط عاطلين لسرقتهما هاتفا محمولا من طالب بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مطواة" و"موتوسيكل".. ضبط عاطلين لسرقتهما هاتفا محمولا من طالب بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عاطلين لسرقتهما هاتفا محمولا من طالب بالنزهة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع الشيخ أحمد إبراهيم بدائرة القسم من ضبط كل من: عاطل 43 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ومسجل شقي خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه في 24 قضية أخرهم قضية "هروب من المراقبة"، وعاطل 31 سنة - مقيم بذات العنوان، سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات"، حال استقلالهما دراجة بخارية "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما 2 سلاح أبيض "سكين"، هاتف محمول "مجهول المصدر".

وبمواجهتهما اعترفا بأن الهاتف المحمول قاما بسرقته من أحد الأشخاص كرهًا عنه حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوايلي، وأمكن التوصل إلى مالك الهاتف المحمول وتبين أنه (طالب بكلية الطب)، وباستدعائه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.