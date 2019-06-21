مصر | "وش إجرام".. سقوط عامل مطلوب ضبطه بقضية "قتل وسرقة بالإكراه" بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وش إجرام".. سقوط عامل مطلوب ضبطه بقضية "قتل وسرقة بالإكراه" بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "قتل وسرقة بالإكراه".

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل زراعي 31 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، سبق اتهامه في قضيتين "قتل"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "قتل وسرقة مواشي بالإكراه، حال تواجده بأحد الفنادق بدائرة القسم.

وبمواجهته بما نسب إليه أقر بأمر الضبط والإحضار الصادر ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.