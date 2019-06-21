شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تنهي قداسات الأحد مبكرا وإلغاء كافة الأنشطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيه للكنائس بإنهاء الصلوات في جميع الكنائس اليوم الجمعه في تمام الساعة 10 ص، وكذلك إلغاء كافة الأنشطة ومدارس الأحد.
وتداول النشطاء الأقباط الرسالة والتنبيهات وقامت الكنائس بإلغاء الأنشطة ومدارس الأحد وقالت مصادر كنسية ان التنبيهات جاءت بناء على تحذيرات أمنية.
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