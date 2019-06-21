شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات تسليم الأشجار المثمرة لسكان 6 أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، انطلاق فعاليات تسليم الأشجار المثمرة لسكان المدينة ضمن مبادرة بعنوان «أكتوبر هتتخضر»، والتى ينفذها جهاز المدينة بالمشاركة مع مبادرة جروب «أكتوبر هتتغير» لزراعة الأشجار المثمرة. وقال الشربينى إن مشاركة جهاز المدينة في تلك الفعالية تأتى انطلاقاً من حرص الجهاز على تبني ودعم المشاركة المجتمعية وتعميمها بالمدينة بأكملها، للارتقاء بمستوى المدينة وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها، موضحاً أن فعاليات المبادرة انطلقت، الساعة 10 صباح الجمعة، من المحور المركزي بجانب بنك فيصل الإسلامى. مبادرة «أكتوبر هتتخضر» مبادرة «أكتوبر هتتخضر» مبادرة «أكتوبر هتتخضر» مبادرة «أكتوبر هتتخضر»

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