شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب باستثناء صغار الصيادين بالبحر الأحمر من قرار الوقف ٣ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد ٧ آلاف صياد بالبحر الأحمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتدخل لاستثناء صغار الصيادين من قرار الهيئة العامة للثروة السمكية، برئاسة الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة، بوقف أعمال صيد الأسماك والجمبري بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة لمهن الصيد بالسنار والجر والشانشولا ومختلف المهن الأخرى حتى ١٨ سبتمبر المقبل، لأن القرار سيلحق أضرارا بالغة بالصيادين.

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وقال عدد من صيادي الغردقة إن «ممارسة حرفة الصيد تعد مصدر الرزق الوحيد لهم، وإن هذه الفترة هي بداية موسم هجرة أسماك الشعور من الجنوب للشمال، وإن الصيادين ينتظرون هذا الموسم كل عام وليس موسم التكاثر، وإن القرار يستفيد منه كبار تجار الأسماك الذين يستوردون من الخارج وممن لديهم سفن صيد كبيرة خارج المياه الإقليمية، وإن المتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط».

وطالب مسؤولو جمعيات الصيادين بالبحر الأحمر بتدخل الاتحاد النوعي لصائدي الأسماك بصرف تعويضات مالية للصيادين أثناء وقف الصيد لعدة أشهر.

فيما أكد مسؤولو هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر أن إصدار قرارات منع الصيد حفاظا على المخزون السمكى بالبحر الأحمر وخليج السويس من خلال وقف حرفة الصيد بالجر والصيد بالشانشولا والصيد بالسنار وشمل قرار الهيئة العامة للثروة السمكية رقم ٦٠١ لسنة ٢٠١٩ وقف الصيد لحرفة صيد الجر بخليج السويس وحزر الغردقة حتى ١٨ من شهر سبتمبر المقبل ووقف الصيد بحرفة الصيد الشانشولا من ٦ يونيو الجاري إلى ٣١ أغسطس المقبل.