شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يناقش تحديات القارة الأفريقية على مائدة «منحة ناصر للقيادة الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، الشباب الأفريقي المشارك في منحة «ناصر للقيادة الافريقية» ضمن فعاليات اليوم الثاني عشر من المنحة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة «مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو ٢٠١٩م، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي، بحضور الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون مراكز الشباب، والدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول الدكتور محمد عبدالعاطي خلال اللقاء الموارد المائية في أفريقيا والقضايا والمشكلات التي تواجه القارة الأفريقية والتي تتمثل في الجفاف، الفيضانات في بعض الدول، ندرة المياة والطاقة، تلوث المياة، الصراعات السياسية والهجمات الإرهابية في بعض الدول، الفقر، علاوة على الازمات الاقتصادية مما ينعكس على تحقيق التنمية والنهوض بالقارة الأفريقية، مؤكداً زيادة عدد السكان تعد التهديد الأكبر والذي يؤثر بدوره على جميع القضايا والمشكلات.

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وأوضح «عبدالعاطي» سبل إدارة المياه وفرص تحويل التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية إلى فرص تحقق من خلالها التنمية، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين دول القارة الأفريقية وتبادل ونقل الخبرات فيما بينهم لمواجهه مشكلاتهم بأيدي شعوبها، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف الشعوب من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي وبناء البنية التحتية للدول الأفريقية ورفع الوعي وتغير الرؤي ووجهات النظر تجاة القارة الأفريقية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وقال «عبدالعاطي»، أن مركز الإنذار المبكر بالوزارة يخدم أكثر من 8 دول إفريقية وهو متخصص بالتنبأ بالفيضانات والأمطار وغيرها من الأمور الأخرى، كما توجد الإدارة المركزية للرصد والاتصالات وإطلاق نظام القياس عن بعد لمراقبة موارد المياه في مصر في الوقت الفعلي من أجل السيطرة الكاملة على كل قطرة ماء وتحسين توزيعها وتحقيق أقصى قدر من الفوائد .

وأوضح، ان الوزارة تسعي لتحقيق محاور استراتيجية 2020 والتي تشمل أربعة محاور رئيسية والتي تتمثل في ندرة المياة، الاستخدام الأمثل للمياه من خلال تطوير أساليب الري وتقليل الاستهلاك، البحث عن مصادر للمياه من خلال تحلية مياه البحر الأحمر والمتوسط ومعالجة المياه، بالإضافة إلى تمكين وإتاحة المناخ الملائم لاقامة جسور التواصل والتعاون بين الدول من خلال تنظيم حملات إعلامية بجانب حملات التوعية ولقاءات تبادل المعلومات ووجهات النظر، مؤكدا على استعداد وزرة الموارد المائية والري على تقديم كافة اشكال الدعم والتدريب وتبادل ونقل الخبرات المصرية لابناء القارة الافريقية في كافة المجالات لمواجه التحديات وتحقيق التنمية في القارة .

وأشار «عبدالعاطي» إلى ضرورة التنافس بين الدول الافريقية من اجل تنمية القارة وتحقيق النمو خاصة ان تنمية افريقيا واستقرارها يعد نهضة حقيقية لمصر، موضحا ان مصر تعمل على تفعل التعاون المشترك مع جميع دول القارة بما يحقق مصالح شعوبها.