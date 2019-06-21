شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالكونجرس: على أمريكا أن تحذو حذو مصر بإدراج «الإخوان» جماعة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عضو الكونجرس الأمريكي عن ولايه أيوا، ستيف كينج، إنه علي الولايات المتحدة الأمريكية أن تحذوا حذو مصر في الخطوة المهمة بإدراج جماعه الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

ونظمت مؤسسة النبض الأمريكي، اليوم، جلسة استماع بإحدى قاعات الكونجرس الأمريكي، أدارها الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، عن كيفية إدراج جماعه الإخوان المسلمين علي قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، شارك فيها عدد من أعضاء الكونجرس. وأشار كينج إلى أهمية أن تتحد الولايات المتحدة الأملابكبة وتتعاون مع الدول التى تواجه الإرهاب مثل مصر.