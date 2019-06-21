مصر | القبض على عاطل بحوزته 10 قطع حشيش في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل بحوزته 10 قطع حشيش في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، 20 سنة، مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته عدد 10 قطع لمخدر الحشيش، وزنت واحد كيلو جرام، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات اللازم