مصر | بـ"أسلحة" و"مخدرات".. سقوط 6 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلحة" و"مخدرات".. سقوط 6 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة على منطقة "السحر والجمال" لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية.

وأسفرت الحملات برئاسة اللواء علاء الدين سليم، عن ضبط "عاطل وربة منزل" حال استقلالهما سيارة ملاكي، بالمجاورة وبحوزتهما "60 جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار.

وكما نجحت الحملات في ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته " فرد خرطوش- 3 طلقات من ذات العيار"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وضبط 3 عاطلين – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة -، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم "350 جرام لمخدر الحشيش، هاتف محمول".

وضبط عاطل وبحوزته " فرد خرطوش، 3 طلقات خرطوش من ذات العيار"،وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

