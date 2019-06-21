مصر | لطرحها بـ"السوق السوداء".. بقال يستولي على 1330 عبوة زيت تمويني بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لطرحها بـ"السوق السوداء".. بقال يستولي على 1330 عبوة زيت تمويني بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، في ضبط مالك محل غير مرخص؛ لتجارة السلع الغذائية بمنطقة الرمل ثان في محافظة الإسكندرية.

وبتفتيش المحل تبين أن المتهم جمع كميات من السلع التموينية المدعمة من قِبل الدولة، والمخصصة ربطًا على البطاقات التموينية، وقدرها 1330 عبوة زيت تمويني، استولوا عليهم من الدعم، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.