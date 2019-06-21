مصر | حملات أمنية تضبط 210 سلاح ناري خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات أمنية تضبط 210 سلاح ناري خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الأمن العام، حملاته لملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، خلال 24 ساعة في ضبط " 210 قطعة سلاح نارى بينها 71 بندقية، 199 قضية مخدرات، 283 دراجة نارية مخالفة، 26828 مخالفة مرورية، 1455 مخالفة مرافق، 36 قضية مصنفات وتنفيذ 84943 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.