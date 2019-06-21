مصر | ضبط مدير مصنع لتعبئة سكر غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير مصنع لتعبئة سكر غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات ضبط عدد من المتهمين في قضايا تموينية.

وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على مدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر بباب شرق بمحافظة الإسكندرية، بعدما كشفت التحريات لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية بلغت 4 طن "سكر حر"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وتبين من خلال فحص عينة من المواد المضبوطة وجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على نسبة كبيرة من الأتربة والشوائب، وتبين من التحريات أن المتهم أعدها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.