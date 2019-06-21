مصر | من "البانجو" لـ"الشابو".. "الأمن العام" يضبط 199 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام حملاته لملاحقة تجار المخدرات والمتعاطين، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن لحماية الشباب من براثن الإدمان.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، خلال 24 ساعة في ضبط 199 قضية مخدرات بحوزة 215 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 36 كيلو بانجو و7 كيلو حشيش و2 كيلو هيروين، و60 جرام من مخدر الشابو و30 جرام من الاستروكس و160 جرام من الفودو، و5126 قرص مخدر.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.