مصر | خلال 24 ساعة.. تحرير 3009 مخالفات مرورية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تحرير 3009 مخالفات مرورية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 3009 مخالفات مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1405 مخالفات تليها الانتظار الخاطئ بـ975 مخالفة.

كما تم ضبط 33 موقفا عشوائيا، وتحرير 80 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و16 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 51 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.