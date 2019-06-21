مصر | حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 46 حالة اشتباه يخضعون للفحص الجنائي و3 باعة متجولين وتنفيذ 3 أحكام قضائية جزئية.

وكما شارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.