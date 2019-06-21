مصر | بـ"الارتكازات" و"مساعدة الضيوف".. تعزيزات أمنية باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الارتكازات" و"مساعدة الضيوف".. تعزيزات أمنية باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، انتشارها بمحيط استاد القاهرة الدولي؛ لتأمين بطولة الأمم الأفريقية 2019، حيث تنطلق اليوم الجمعة، فعايات بطولة كأس الأمم بلقاء منتخبي مصر وزيمبابوي.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد الذي تقام فيه مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 والشوارع المؤدية إليه، كما تم تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الاستاد بسهولة ويسر، وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية خاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.



وتستضيف مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي تقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو. وتأهل 24 فريقا إلى نهائيات أمم أفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الأفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط.