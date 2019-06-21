مصر | نشرة مرور "الخليج 365": سيولة بشوارع القاهرة واالجيزة.. وانتشار أمني لتنظيم الحركة

الاوتوتسترادوظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

الطريق الدائرى

وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء وتسارع فى حركة السيارات، وأعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

محور صفط

Advertisements

وظهرت سيولة أيضا على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان وأنسياب مروري ناحية عرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهر إنسياب مروري بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل، وشهد محور عرابى إنسياب متوسط للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافة محدودة بمحيط كوبرى أحمد عرابى وذلك لإستمرار أعمال الإصلاحات بالمترو

صلاح سالم

وفي القاهرة فقد ظهر إنسياب للحركة بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة أيضآ، وظهر تسارع في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.