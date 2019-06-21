أخبار مصر | وزير النقل يتفقد مصنع mcv لوسائل النقل ممثل مرسيدس العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد مصنع mcv لوسائل النقل ممثل مرسيدس العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمصنع وسائل النقل mcv ممثل مرسيدس العالمية، حيث تفقد أقسام المصنع المختلفة (تصنيع الخامات- اللحام - التجليد- الدهان - التشطيب- الاختبارات -التسليمات النهائية)، ثم تفقد الطرازات المختلفة من الأتوبيسات المجهزة للعمل في مجالات السياحية والنقل بين المحافظات واتوبيسات الشركات والمصانع والمدارس والجامعات واتوبيسات شركات النقل العام والاتوبيسات التي يتم تصديرها الى عدد من الدول الاوربية مثل فرنسا حيث يعمل بعض هذه الاتوبيسات بالغاز والبعض بالديزل ، والنوع الثالث كهرباء/ ديزل وتعمل وفق الية فنية محددة ).

وأوضحت "النقل" أنه سيتم عمل دراسة لتجارب المدن المماثلة التي تستخدم مثل هذه النوعية الحافلات ثم عمل دراسة خاصة بامكانية تطبيق هذا النظام في القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة شاملة المسارات والمحطات وأماكن شحن البطاريات في المحطات النهائية أو في محطات المسار وسعة كل حافة وتأثير تطبيق هذا النظام على تحقيق السيولة المرورية.