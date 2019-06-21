أخبار مصر | النقل: دفع معدلات التنفيذ بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: دفع معدلات التنفيذ بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، عن وزير النقل اجتماعا موسعا مع تحالف فينسي الفرنسية المنفذة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بحضور عدد من قيادت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق؛ لإزالة كافة التحديات بالمشروع ودفع معدلات تنفيذ المرحلة لسرعة الإنجاز.

وتم استعراض كل ما يتعلق بأعمال الحفر واستعداد ماكينة الحفر العملاقة لدخول محطة جمال عبد الناصر وكذلك آليات دفع معدلات التنفيذ وضرورة تكثيف المعدات بالمواقع وعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مسئولي فينسي والهيئة القومية للأنفاق لوضع جدول زمني مضغوط ومحدد لسرعة الإنجاز.

وتم التأكيد على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال في هذا المشروع الهام وفقا لقياسات الجودة العالية مشيرا الى الأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصة مع اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي للركاب بالقاهرة الكبرى.

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وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الألكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر).

ويبلغ طول المرحلة الثالثة 17.7 كم، وتتضمن 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

كما يتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات) و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية وعدد4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7,1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تبلغ حوالى 44.5 مليار جنيه.

ويخدم الخط الثالث مجموعة من المناطق التبادلية ومنها الربط مع خط «مونوريل» العاصمة الإدارية عند محطة الاستاد، والربط مع القطار الكهربائي عند محطة عدلي منصور والربط مع الضبعة بمحطة روض الفرج التبادلية.