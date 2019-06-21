أخبار مصر | "الوزراء" ينشر أغنية "بيتكم الثاني" ترحيبا بضيوف كأس الأمم الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر أغنية "بيتكم الثاني" ترحيبا بضيوف كأس الأمم الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أغنية من إنتاج وزارة الداخلية، بعنوان "بيتكم التاني" وذلك احتفالا ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

ورحبت الأغنية بضيوف مصر من المشاركين في بطولة أمم إفريقيا 2019، وأبرزت الأغنية استعدادات الأمن لتوفير كل سبل الراحة والأمان لضيوف مصر، وعدد من المعالم السياحية المصرية مثل المتاحف والمراكب الشراعية بنهر النيل والمساجد الأثرية.