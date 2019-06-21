شكرا لقرائتكم خبر عن البابا و١٤ أسقفا يطيبون رفات «موسى الأسود» و«إيسيذوروس القس» بوادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة العشية في دير السيدة العذراء بالبراموس بوادي النطرون مساء أمس، حيث شاركة الصلاة أساقفة عموميون ورؤساء الأديرة.

وعقب الصلاة قام البابا بإعداد الحنوط الخاص برفات القديسين الأنبا موسى الأسود والأنبا إيسيذورس القس، وذلك لقرب احتفال الكنيسة بعيد الأنبا موسى الأسود والذي يوافق ١ يوليو المقبل.

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وشارك البابا في طقس تطييب الحنوط ١٤ اسقفا عاما ورؤساء اديرة وهم الأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس دير البرموس والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان والأنبا رافائيل أسقف عام لكنائس وسط القاهرة والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا مكاريوس الأسقف العام، المنيا والأنبا مينا أسقف ورئيس دير مارجرجس الخطاطبة والأنبا لوقا، الأسقف العام، كنائس جنوب فرنسا.

كما شارك في الصلاة والحنوط الأنبا مكاري، الأسقف العام، شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية والأنبا هرمينا الأسقف العام، شرق الإسكندرية والأنبا ثاؤفليس أسقف منفلوط وتوابعها، أسيوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف شرق كندا.

وعقب تطييب الرفات ألقى قداسة البابا كلمة روحية بهذه المناسبة.

وجاءت زيارة البابا إلى وادى النطرون في اطار نشاط رعوى مكثف للبابا الأسبوع الجاري بدأه بجولة رعوية إلى الإسكندرية شارك في الاحتفال باليوبيل الذهبي لكنيسة الانبا تكلا هيمانوت بمناسبة مرور ٥٠ سنة على تدشينها، أعقبها زيارة إلى كاتدرائية العباسية وافتتح خلالها نادى التربية الكنسية ثم زيارة وادى النطرون.