شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف البحر الأحمر» ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين مشاهدة مباريات «أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، أنه تم وضع خطة تأمين لأماكن عرض مباريات كرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمدن محافظة البحر الأحمر.

أكد الدكتور بدوي سعيد مدير هئية الإسعاف المصرية فرع البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد في شأن أعمال التأمين الإسعافي على الطرق السريعة التي تربط محافظة البحر الأحمر بالمحافظات المجاورة خلال تأمين شاشات العرض الخاصة بأمم إفريقيا 2019.

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وأشار إلى أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن ومنع الإجازات، مع تجهيز بيان بعدد السيارات الفعلية طبقا لجدول الراحات، التزام جميع المشرفين الأوائل ومشرفي القطاعات بالتواجد في أماكنهم وعدم غلق التليفونات المحمولة والرد على أجهزة اللاسلكي «TETRA» على مدار الساعة.

كما تم التأكد من الحالة الفنية لجميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة وأن تكون جميع السيارات معبأة بالجاز ومعها بونات إضافية لاستعمالها عند الحاجة.

وجاء توزيع سيارات الإسعاف كالتالي: ( إسعاف غارب ١٦، النموذج الرئيسى ٢٠، إسعاف سفاجا ١٨، إسعاف القصير ١٥، إسعاف مرسى علم ٢٠، إسعاف الشلاتين ١٠).