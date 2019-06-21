شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بداية «الانقلاب الصيفي» مع أطول نهار في العام وأقصر ليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي على موعد اليوم الجمعة، في الساعة الخامسة عصرا و٥٤ دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة مع لحظة «الانقلاب الصيفي»، الذي يوافق جغرافيا وفلكيا بداية فصل الصيف في هذا الجزء من العالم، ويصادف أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية (جنوب خط الاستواء) ويكون هذا اليوم أقصر نهارا وأطول ليلا.

ويتميز «يوم الانقلاب الصيفي» في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بارتفاع درجات الحرارة نتيجة تعامد زاوية سقوط أشعة الشمس تقريبا على مناطق شمال خط الاستواء، وتكون الشمس في أعلى ارتفاع لها فوق الأفق ظهرا، وتكون عمودية على مدار السرطان وهو خط دائرة عرض 3 و23 درجة شمال خط الاستواء، فيما يحدث العكس تماما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث يبدأ فصل الشتاء ويكون النهار أقصر ما يكون والليل أطول ما يكون.

وبعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الجنوب لذا يسمى هذا اليوم «يوم الانقلاب الصيفي»، وبعد ذلك تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي، وحينها تشرق الشمس مجددا من الشرق تماما وتغرب في الغرب تماما مرة أخرى، وتكمل الشمس حركتها الظاهرية نحو الجنوب إلى أن يحين موعد بداية فصل الشتاء من الناحية الفلكية، حيث تشرق الشمس من الجنوب الشرقي، وتغرب في الجنوب الغربي.

وبعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الشمال لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الشتوي حيث يكون أقصر نهار وأطول ليل في العام.

ساعات قليلة تفصل المصريين عن موعد فصل الصيف فلكيا، الذي كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن عدد أيامه هذا العام سيكون ٩٣ يوما و١٥ ساعة و٥٦ دقيقة.

وطبقا لتلك الحسابات وبحسب ما قاله الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد /لوكالة أنباء الشرق الأوسط/ فإنه بعد الاعتدال الربيعي الذي حدث هذا العام يوم ٢٠ مارس الماضي، استمرت حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا وواصل ميل أشعتها في الزيادة فازداد طول النهار تدريجيا ونقص طول الليل، حتى أصبحت أشعة الشمس عمودية تمام على مدار السرطان في يوم 21 يونيو وهو موعد لحظة ما يعرف فلكيا باسم «الانقلاب الصيفي».

وأضاف أن فصل الصيف هو أحد فصول العام الأربعة التي يمر فيها كوكب الأرض بأربعة نقاط مفصلية هامة أثناء رحلتها حول الشمس والتي تستغرق 365 يوما و6 ساعات تقريبا، وهي الاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي والانقلاب الشتوي، مشيرا إلى أن زاوية ميل محور دوران الأرض حول الشمس تتميز بـأنها ثابته ومقدارها 23.4 درجة ولا تتغير أثناء دوران الأرض حول الشمس، وهذا ما يسبب تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض الذي يسبب بدوره تغير الفصول الاربعة.

ويتحرك موقع الشمس ظاهريا في السماء مع تغير الفصول، حيث تشرق الشمس يوم الاعتدال الربيعي 20 مارس من الشرق تماما وتغرب في الغرب تماما، ويبدأ موقعها بعد ذلك بالميلان إلى الشمال حتى يحين موعد بداية فصل الصيف من الناحية الفلكية يوم 21 يونيو، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من الشمال الشرقي، وتغرب في الشمال الغربي، وبعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الجنوب لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الصيفي بحيث يكون النهار في نصف الكرة الشمالي أطول من الليل، ثم تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي الذي يوافق يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا، وحينها تشرق الشمس مجددا من الشرق تماما وتغرب في الغرب تماما مرة أخرى.