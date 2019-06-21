رئيس "المعاهد الأزهرية": 25 ألف تلميذ تقدموا للالتحاق بالمعاهد خلال 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قرر الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السماح لأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية، ممن تعثر تقديمهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي، تقديم طلباتهم يدويا.

وقال الشيخ علي خليل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا القرار جاء تيسيرا على أولياء الأمور، حيث يتوجه ولي الأمر بشهادة ميلاد نجله إلى المعهد الراغب التسجيل به، ويقوم المعهد بتقديمها إلى المنطقة الأزهرية إلكترونيا.

وأشار إلى أن هناك كثافة عالية على التقديم خلال هذا العام، حيث تقدم حتى الآن في الثلاثة أيام الأولى من فترة التقديم التي تستمر لشهرين 25 ألف تلميذ.

وكان قطاع المعاهد قد فتح باب التقدم إلكترونيًّا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة)، للعام الدراسي 1440 - 1441 هـ / 2019 - 2020م، منذ يوم السبت الماضي، في إطار الخطوات العملية التي يخطوها الأزهر في مجال التحول الإلكتروني ومنظومة التنسيق الإلكتروني.