"الانقلاب الصيفي".. البحوث الفلكية: اليوم أطول نهار وأقصر ليل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اليوم الجمعة، أطول نهار في العام، والذي يشهد الانقلاب الصيفي.

وأضاف تادرس، في تصريحات صحفية، أن اليوم ذروة فصل الصيف فلكيًا، وليس بداية فصل الصيف كما يعتقد البعض، موضحًا أن اليوم يشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة، وتبلغ ساعات النهار نحو 14 ساعة، بينما تبلغ ساعات الليل حوالي 10 ساعات فقط.

وقال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اليوم تشرق الشمس من جهة الشمال الشرقي بانحراف 23.5 درجة شمالًا من نقطة الشرق الأصلية، وتكون الشمس عمودية على مدار السرطان، وتبلغ الشمس أعلى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة، ويكون ظل الإنسان أقصر ما يمكن.

وطبقًا للحسابات الفلكية، يبدأ الانقلاب الصيفي اليوم الجمعة، وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويزداد ميل أشعة الشمس، ويطول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، بينما يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي لتصبح أشعة الشمس عمودية تمام على مدار السرطان اليوم.