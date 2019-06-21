في 16 صورة.. الحكومة تعلن استعدادات السويس لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: أنهت محافظة السويس الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية. ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورًا لاستعدادات المحافظة للبطولة بوضع لافتات جديدة وكتابة عبارة "رحلة سعيدة" باللغة الانجليزية على البوابات الإلكترونية للمحافظة. وشهدت المحافظة تجديد الشوارع الرئيسية باتكار نصب تذكارية في ميادين مختلفة، بوضع علامة الشعلة داخل كرة قدم، وأخرى لكأس البطولة يحيطه علم مصر وشعار محافظة السويس وأعلام منتخبات المجموعة التي ستشهد السويس إقامة فعالياتها خلال البطولة. وتنطلق بطولة أمم أفريقيا اليوم في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة بمباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي.

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