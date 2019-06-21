حدث ليلًا| رحلة تطوير ستاد القاهرة.. آخر ما قاله محمد مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لأعمال تطوير ستاد القاهرة الدولي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019.

وجه محمد أبو تريكة رسالة للاعبي المنتخب الوطني، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

"كلمة التحدي".. فيديو رحلة تطوير استاد القاهرة لاستقبال أمم أفريقيا

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لأعمال تطوير ستاد القاهرة الدولي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019.

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أول فيديو لشقق روضة السيدة "تل العقارب سابقًا"

نشر إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، فيديو تسليم الشقق لإحدى أسر مشروع روضة السيدة، تل العقارب سابقًا.

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وعدته بليلة حمراء وأغرقته حيًا.. جنايات دمنهور تقضي بإعدام "عصابة عطيات"

قضت محكمة جنايات دمنهور، بالإعدام شنقا لـ4 متهمين بينهم سيدة لقتلهم سائقًا بإغراقه حيًا بغرض سرقة سيارته.

وترجع أحداث القضية رقم 22463 لسنة 2018 جنايات كوم حمادة والمقيدة برقم 1281 لسنة 2018 جنايات كلي دمنهور بالعثور على جثة مقيدة اليدين والقدمين، كانت طافية على مياه ترعة الرياح البحري، أمام قرية منشأة مهنا، مركز كوم حمادة.

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بالصور.. إخلاء برج سكني من 6 طوابق لخطورته على السكان بالقليوبية

أخلت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، برجًا سكنيًا في قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب، بعد ميله على برج آخر مجاور له.

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بالفيديو- بكري يكشف عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق

كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، عن آخر ما قاله محمد مرسي قبل وفاته بدقائق، قائلًا إنه كانت هناك جلسة لمرافعة الدفاع في قضية التخابر مع حماس.

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أبو تريكة يوجه رسالة أخيرة للمنتخب قبل انطلاق كأس الأمم

وجه محمد أبو تريكة رسالة للاعبي المنتخب الوطني، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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​التحالف العربي يستهدف مناطق الميليشيات الحوثية شمال الحديدة في اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مناطق عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية شمال محافظة الحديدة اليمنية.

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رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو لخفض التصعيد مع إيران

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى خفض التصعيد مع إيران.

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الرئيس الموريتاني: لا مكان لدعاة التفرقة ومثيري الفتن في البلاد

قال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، إنه لا مكان لمن ينشر التفرقة ويسعى لإثارة الفتن بين الشعب، وإن مسيرة البناء والتنمية متواصلة ولن تتوقف للحظة.

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الهند تنشر بارجتين حربيتين في الخليج

قال المتحدث باسم سلاح البحرية الهندية دي كيه شارام إن بلاده ستنشر بارجتين حربيتين فى مياه الخليج العربي وخليج عمان بغرض توفير الأمن للسفن التجارية التي تحمل الأعلام الهندية في المنطقة.

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ميركل قلقة إزاء عدم وجود أغلبية صريحة بين قادة الاتحاد الأوروبي

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ساعة بمكرة من صباح اليوم الجمعة عن قلقها إزاء عدم وجود أغلبية صريحة بين قادة الاتحاد الأوروبي وكذلك في البرلمان الأوروبي، حيال مانفريد فيبر، مرشحها المحافظ لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

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