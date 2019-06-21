الأرصاد تعلن تفاصيل طقس حفل افتتاح أمم أفريقيا (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة أثناء حفل افتتاح البطولة الإفريقية اليوم، من 34 لـ 35 درجة مئوية، فيما تتراوح نسب الرطوبة ما بين 50 لـ %60.

ونصح عبدالعال - المواطنين باصطحاب غطاء واقي للرأس أثناء التوجه إلى الملاعب والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية.

وأعلن رئيس الهيئة - في بيان- بدء فصل الصيف رسميًا اليوم، ويستمر 3 أشهر، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على جميع الأنحاء، فيما تنشط الرياح اليوم - على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف:

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- السواحل الشمالية الغربية من 30 لـ 32 درجة مئوية.

- محافظات شمال سيناء من 31 لـ 32 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ 39 درجة مئوية.

- محافظات شمال الصعيد من 42 لـ 43.

- محافظات جنوب الصعيد من 45 لـ 46.​