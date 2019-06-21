شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 21 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في نسختها الـ32، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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تطلق وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، قافلة طبية إلى قرية الطرفة بمدينة سانت كاترين.

يقيم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عرضًا للأراجوز وخيال الظل بعنوان "الفلاح الفصيح"، وذلك في السابعة والنصف مساء