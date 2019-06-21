صور- "شجع مصر".. كيف تزين مترو "أرض المعارض" لأمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم: أنهت محطة مترو أرض المعارض بالخط الثالث لمترو الأنفاق، استعدادتها لاستقبال جماهير بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة وتزينت محطة أرض المعارض القريبة من استاد القاهرة الذي يشهد أولى مباريات البطولة، بتعليق الزينة ولصق بوسترات التشجيع وأكشاك تذاكر إضافية مدون عليها بوسترات "شجع مصر"، وسط مظاهر احتفالية وكرنفالية بالمترو استعدادا للبطولة الدولية. كانت وزارة النقل، أعلنت صباح أمس الخميس، خطة نقل الجماهير إلى الاستادات والملاعب، من حيث تسهيل تنقلات الجماهير إلى الاستادات المختلفة التي ستقام عليها مباريات البطولة.

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