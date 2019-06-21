"عملت لأمي سحر".. سيد يطلب تطليق زوجته بعد 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "سيد م."، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته "منى ع."، (30 سنة) بعد زواج دام لمدة 6 أشهر، مبررًا دعواه: "مراتي بتغير عليا من والدتي".

وقال "سيد"، (36 سنة) في دعواه التي حملت رقم 3702 لسنة 2018، إنه تزوج من منى بعد قصة حب استمرت لعامين، موضحًا أنه أعجب بشخصيتها التي جعلته يتمسك بالزواج منها، إلى أن انتقلا للمعيشة بعش الزوجية رفقة والدته.

وأكمل الزوج حديثه: "مرت الأيام الأولى في سعادة وحب متبادل بيننا، حتى انقلبت الحياة الزوجية إلى مشاكل وخلافات أسرية بعدما اكتشف غيرة زوجته من أسرتي، ومطالبتها لي بتركهم وعدم التعامل معهم".

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"وجهت السباب لوالدتي وضربتها".. قالها الزوج في حديثه قبل أن يشير إلى أنه أرغم الزوجة على الاعتذار لوالدته، وبعدها جلس مع والدها لإخباره بما فعلته الابنه، وضربها وقتها الأب وأكد للزوج أنها لن تكرر فعلتها مرة ثانية".

وأوضح: "بعد عدة أيام من مصالحة الأم والزوجة علمت من أحد الجيران بأن منى ذهبت لدجال، لعمل سحر يجعل والدتي في أسوء حالتها حتى تنهي حياتها للأبد".

يختتم الزوج: "ضربتها، وأرسلتها لمنزل أسرتها، وطلب والدها حضوري لمحادثته فرفضت، وطالبت والدها بإتمام الطلاق بشكل ودي لكنه رفض".

بعد محاولات الزوج التي باءت بالفشل، لجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.