أخبار مصر | "قبل ما تخرج انهاردة".. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس في أول أسبوع بالصيف وبطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قبل ما تخرج انهاردة".. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس في أول أسبوع بالصيف وبطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف، وأول أسبوع من انطلاق بطولة كأس الأمم، حيث يبدأ فصل الصيف جغرافيا اليوم الجمعة ولمدة 3 أشهر، وهو الفصل المعروف عنه ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة معًا، ويتزامن أول أيام هذا الفصل مع انطلاق بطولة "أمم أفريقيا 2019".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس في أول أسبوع خلال فصل الصيف، وأول أسبوع ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد الجوية كما يلي:

1- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 32 درجة مئوية.

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2- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال سيناء من 31 إلى 32 درجة مئوية.

3- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 37 إلى 39 درجة مئوية.

4- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

5- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.