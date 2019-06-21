شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل بجوار المعهد الديني في القليوبية.. والفحص: «عامل قمامة كان نائمًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الخصوص واقعة طريفة، عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، صور لشاب ملقى وسط القمامة بشارع المعهد الديني، حيث قالوا إن الصورة لجثة قتيل ملقى في هذا المكان، وعليه تحركت أجهزة الأمن بسرعة لتجد صاحب الصورة نائمًا في سبات عميق، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أكد مصدر أمني عدم صحة البلاغ.

وتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ من أهالي شارع المعهد الديني بوجود جثة لشاب أعلي غرفة بجوار المعهد، فانتقل المقدم محمود عادل، رئيس المباحث، وقوة أمنية ليجدوا أن الشاب دخل في سبات عميق بسبب التعب، وتم إيقاظه وعاد لمنزله.

وأكد مصدر أمني مسئول أن الخبر المتداول عبر صفحات «فيس بوك» غير صحيح بالمرة، كاشفًا أنه بعد انتقال رجال المباحث تبين أن هناك شابًا يعمل في جمع القمامة، وحينما شعر بالتعب صعد أعلى سطح المعهد الأزهري للنوم: «كان تعبان وطلع يريح».