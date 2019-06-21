أول فيديو لشقق روضة السيدة "تل العقارب سابقًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: نشر إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، فيديو تسليم الشقق لإحدى أسر مشروع روضة السيدة، تل العقارب سابقًا. وأظهر الفيديو دخول الأسرة الشقة بالزغاريد، وتفقد الشقة التي تحتوي على القطع الأساسية من الأثاث المنزلي. Advertisements وكتب حنفي على حسابه علي موقع "فيسبوك": "مبروك بدء تسليم أهالينا بمشروع روضة السيدة تل العقارب سابقا"، مطالبا بالحفاظ على جمال المنطقة بعد تطويرها. وبدأ صندوق تطوير العشوائيات، تطوير منطقة تل العقارب والتي كان يبلغ عدد سكانها حوالي 3500 نسمة تقريبا، تحت اسم مشروع "روضة السيدة، عام 2016، بتكلفة 200 مليون جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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