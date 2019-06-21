أخبار مصر | لأول مرة.. مسعفو الصحة ينتشرون بين جماهير كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. مسعفو الصحة ينتشرون بين جماهير كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم، في نسختها الـ32 في مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل، ويشارك فيها 24 منتخبا، وتزامنا مع هذا الحدث اتخذت وزارة الصحة إجراءات تأمينية عدة.

وعملت الوزارة على تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المصابين من خلال الفرق الطبية، بمشاركة 145 مسعفا و30 طبيبا من المحافظات المشاركة بالبطولة، وجرت التدريبات باستخدام ناقلات إسعافية مستحدثة للمرة الأولى في الملاعب المصرية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 50 حقيبة إسعافية جديدة للتدريب عليها، وفقا لبيان سابق صادر عن وزارة الصحة.

كما أعلنت الوزارة تأمين الجماهير للمرة الأولى بفرق إسعافية داخل المدرجات مجهزة بحقيبة طبية وأخرى للطورائ، بالإضافة إلى توفير فريق إسعافي مكون من 4 مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين، فضلا عن عيادتين داخل الاستاد مجهزتين بعناية فائقة، وبهما أطقم إسعافية على أعلى مستوى، بجانب توفير سيارتي إسعاف داخل الملعب، بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول.

وأشارت إلى تأمين محيط الاستاد بـ20 سيارة إسعاف في المباريات ذات الكثافة الجماهيرية، تحسبا للاندفاعات غير المحسوبة من الجماهير، مؤكدة أن هيئة الاسعاف خصصت سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات، كما تم تخصيص طاقم طبي وسيارة إسعاف، أثناء تدريب كل منتخب على أرضية الاستاد المخصص للتدريب، فضلا عن إلغاء الإجازات للعاملين خلال فترة البطولة.