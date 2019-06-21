أخبار مصر | عاجل.. "المترو" يزف بشرى سارة للمواطنين بسبب "أمم أفريقيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "المترو" يزف بشرى سارة للمواطنين بسبب "أمم أفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطبق شركة المترو اليوم الجمعة مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الساعة الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل، على أن يبدأ التشغيل اليومى من الساعة الخامسة والنصف صباحًا، ويستمر مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة حتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية.

كما ترفع شركة المترو درجة الاستعداد القصوى من اليوم لتسهيل تنقل الجماهير عبر خطوط المترو إلى الاستادات التى ستقام عليها مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتشكل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات مع زيادة أعداد صرافين التذاكر وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع إدارات الركاب بشركة المترو، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات الهامة ذات الإقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات مصر والافتتاح والنهائيات.