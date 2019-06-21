مصر | "تحول إلى أشلاء".. التحريات تكشف عن تفاصيل مصرع شاب إثر اصطدامه بقطار في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحول إلى أشلاء".. التحريات تكشف عن تفاصيل مصرع شاب إثر اصطدامه بقطار في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة مصرع شاب إثر اصطدامه، بأحد القطارات حال عبوره شريط السكة الحديد، بمنطقة منيل شيحة، التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وتبين أنه حال عبور المتوفي من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم بأحد القطارات، ما أسفر عن مصرعه في الحال وتحول جثته لأشلاء.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص حال عبوره شريط السكة الحديد، بمنطقة منيل شيحة، دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وتبين أنه حال عبور أحمد.ح.غ، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدامه به، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

