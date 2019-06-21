مصر | لمحاولته خطف طفلة.. القبض على عاطل في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمحاولته خطف طفلة.. القبض على عاطل في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عاطل لإتهامه بمحاولة خطف طفلة، بمنطقة الطوابق، دائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بأنه حال مرور قوة أمنية بمنطقة الطوابق لمتابعة الحالة الأمنية في الشارع، تبين استغاثة سيدة، بالشارع، وبالفحص والمعاينة تبين قيام عاطل بخطف نجلتها ومحاولته الفرار بها هاربا، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به، بعد استغاثة والدتها، والتعدي عليه بالضرب.

وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليه، وإقتياده لديوان قسم شرطة الهرم، لسماع أقواله حول الواقعة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.