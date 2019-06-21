مصر | "كوافيرة و4 رجال".. كشف ملابسات سرقة مهندس زراعي في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوافيرة و4 رجال".. كشف ملابسات سرقة مهندس زراعي في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل واقعة استدراج مهندس زراعي إلى شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، لسرقته، وتبين أن كوافيرة و4 رجال وراء ارتكاب الواقعة، بعدما استدرجه أحدهم لشقته بشارع ترعه عبد العال بمنطقة بولاق الدكرور.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه بلاغا من مهندس زراعي، بقيام 5 أشخاص من بينهم سيدة بسرقته والتعدي عليه بالضرب وتصويره عاريا، لتهديده في حالة إبلاغ الشرطة.

وبتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التوصل إلى هوية الـ5 أشخاص، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

