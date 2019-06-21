مصر | بـ"أسلحة نارية وهيروين".. القبض على عاطل في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلحة نارية وهيروين".. القبض على عاطل في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على عاطل وبحوزته أسلحة خرطوش غير مرخصة، وذخيرة وكمية من المخدرات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود معلومات للمقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم، بقيام عاطل بالاتجار في المخدرات، متخذا دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبحوزته 3 فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقات خرطوش، وكمية من الهيروين المخدر، مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.