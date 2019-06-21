شكرا لقرائتكم خبر عن إخطار الحجر الزراعي في سفاجا بشروط تصدير البصل المصري للسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت إدارة الحجر الزراعي، بميناء سفاجا البحري، إخطارًا من الإدارة المركزية للحجر الزراعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمس الأول، بشأن استئناف تصدير البصل الطازج إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الإطلاع على قرار وزارة الزراعة والبيئة والمياه السعودية برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد البصل من مصر.

وتضمن المنشور، الذي يحمل رقم (16)، وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، تصدير البصل الطازج المصري إلى المملكة العربية السعودية باشتراطات جديدة، تمثلت في الالتزام بالفرز والتعيئة في محطات أو مراكز (مفارش) معتمدة، طبقًا لشروط الاعتماد الواردة بالمنشور الفني رقم (15)، والذي يوضح الشروط اللازم توافرها في محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج.

وشملت الاشتراطات إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الصادرة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، التابع لوزارة الزراعة مع كل شحنة مصدرة، على أن يتم سحب عينة ممثلة لكل 100 طن، أو قشورها من الشحنة المصدرة، مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة للكمية المصدرة طبقًا لقواعد سحب العينات، على أن يلتزم جميع مفتشي الحجر الزراعي الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.