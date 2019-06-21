مصر | لسرقة سيارته.. كشف ملابسات العثور على جثة شاب مذبوح بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقة سيارته.. كشف ملابسات العثور على جثة شاب مذبوح بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مذبوح، بمركز منشأة القناطر، وتبين أن عاطلين وراء ذبحه لسرقته، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مصاب بجرح ذبحي بالرقبة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث شمال أكتوبر، وتبين أن الجثة لشاب مقيم بمحافظة المنوفية، ورجحت التحريات الأولية إلى أن قتله بدافع السرقة.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلين لسرقة سيارة المجني عليه، وبمحاولته مقاومتها ما تعدا عليه بسلاح أبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته وفرا هاربين.

وبإعداد عدة مامويات لضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية من القبض عليهما وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

