أخبار مصر | عاجل.. مفاجآت عن طقس اليوم الجمعة بالتزامن مع انطلاق "أمم أفريقيا 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت عن طقس اليوم الجمعة بالتزامن مع انطلاق "أمم أفريقيا 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 36

دمنهور 23 34

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 30

السلوم 19 32

سيوة 24 36

بورسعيد 23 30

دمياط 24 29

الزقازيق 25 38

الإسماعيلية 23 36

السويس 26 37

العريش 21 32

رفح 21 32

رأس سدر 26 38

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نخل 18 35

نويبع 27 38

طابا 26 36

كاترين 16 33

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 29 40

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 39

سوهاج 26 42

قنا 26 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 46

أبوسمبل 27 46

الوادى الجديد 26 45

شلاتين 29 42

أبو رماد 27 42

حلايب 27 37

رأس حدربة 27 37