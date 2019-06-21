أخبار مصر | الإفتاء: المهاجمون للوطن لن ينالوا مرادهم وسيمحق الله كيدهم.. وتوجه رسالة للمصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: المهاجمون للوطن لن ينالوا مرادهم وسيمحق الله كيدهم.. وتوجه رسالة للمصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت دار الإفتاء جموع الشعب المصري إلى ضرورة تقدير أهمية هذه المرحلة وإلى عدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تطلقها جماعات الإرهاب، والتي لا هدف لها إلا النيل من أمن وسلامة واستقرار الوطن.

وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وليعلم كل المصريين أن الذين يهاجمون الوطن الغالي بالإساءة إلى رموزه أو الاستهانة بإنجازته، لن ينالوا مرادهم وسيمحق الله كيدهم.

وأضافت: التاريخ شاهد أن من أراد مصرنا بسوء فإن الله تعالى يرد كيده في نحره، فمصر السلام لا تعتدي على أحد بل تمد يديها بالسلام والأمن والتعاون والخير إلى كل شعوب العالم.