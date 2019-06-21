أخبار مصر | استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.. تزيين محطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.. تزيين محطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم تزيين محطة أرض المعارض على الخط الثالث للمترو بمناسبة استقبال بطولة الأمم الإفريقية.

وفي سياق آخر، أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه سيتم مد فترة التشغيل في الخطوط الثلاثة، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، بدءًا من صباح غدا الجمعة، وانطلاق مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ونظيره زيمبابوي.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أنه سيتم العمل بنفس مواعيد العمل في شهر رمضان بحيث تصبح بداية التشغيل في الساعة 5:15 صباحًا، ونهايته في الثانية بعد منتصف الليل، طوال فترة البطولة، بحيث يقوم آخر قطار بالتخزين في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

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كان الدكتور طارق كمال رئيس لجنة المراسم ببطولة أمم افريقيا 2019، أكد أن التجهيز لحفل افتتاح البطولة الذى يقام باستاد القاهرة غدا الجمعة، تم على أفضل ما يكون وبالشكل اللائق لمصر وللوفود المشاركة.

وأكد طارق كمال أن لجنة المراسم عقدت اجتماعات مستمرة لتجهيز خطة استقبال الضيوف وكبار الزوار فى حفل افتتاح البطولة، خاصة أن الحفل سيشهد حضور مجموعة كبيرة من رؤساء وقادة الدول المشاركة منتخباتها فى البطولة.

وتابع رئيس لجنة المراسم أن اللجنة وضعت خطة استقبال كبار الزوار لإخراج الحفل بالشكل اللائق ومواصلة النجاح الذى تحقق خلال حفل سحب قرعة البطولة، والذى أبهر ضيوف مصر سواء تنظيميا أو إداريا.