أخبار مصر | الأمين العام لحزب الحرية: الساحرة المستديرة تعد من أهم أدوات القوة الداعمة لنشر التآخي والسلام بين الشعوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لحزب الحرية: الساحرة المستديرة تعد من أهم أدوات القوة الداعمة لنشر التآخي والسلام بين الشعوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بجميع المُشاركين في بطولة الأمم الافريقية والتي تنظم على أرض مصر هذا العام.

وتابع: "مرحبًا بكم في مصر الحاضر والمستقبل، مهد الحضارة والتاريخ العريق، أرض الكنانة، قلب إفريقيا النابض"، مؤكدًا أنه منذ إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فوز مصر باستضافة النسخة الحالية من البطولة فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الدعم الكامل، وجميع المتطلبات لنجاح البطولة، على كافة المستويات التنظيمية، والإدارية، واللوجستية، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر، من بنية تحتية، ومنشآت رياضية وفندقية وسياحية متميزة، فضلًا عن الخبرات المصرية المتراكمة في استضافة مختلف البطولات، وفي مقدمتها تلك البطولة التي تحظى بالشعبية والجماهيرية الكبيرة، لتكون هذه البطولة، ومن خلال تضافر كافة الجهود، بمثابة احتفالية رياضية عالمية، بنكهة إفريقية، لتتواكب مع التطور الملحوظ الذي شهدته كرة القدم الإفريقية خلال الآونة الاخيرة.

وأوضح مهنى، أن الساحرة المستديرة ستظل دائمًا بفضل ما تحظى به من الجماهيرية الجارفة، في مقدمة أدوات القوة الداعمة لنشر التآخي والمحبة والسلام بين الشعوب، وذلك في إطار من التنافس الرياضي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات، لتصبح راية المنتخب الوطني، هي اللواء الذي ينضوي تحت رايته جميع ألوان الفرق والرايات.

كما توجه الأمين العام للحزب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على استضافة مصر للبطولة، ومجهوداته العظيمة ومتابعته اللحظية للمسابقة وكيفية سيرها وخطواتها التنظيمية.