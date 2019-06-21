شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية: نتابع مع مصر «بيع رأس توت عنخ آمون» في مزاد بلندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفارة البريطانية في القاهرة إن «المملكة المتحدة تدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته»، وذلك على خلفية واقعة بيع رأس توت عنخ آمون وقطع أثرية أخرى في مزاد بلندن.

وتابعت أن وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة (DCMS) على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن ودار مزاد «كريستيز»، بشأن المزاد المقبل لرأس توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى حول هذا الموضوع.

وأوضحت أنه «لدى المملكة المتحدة تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، وكريستيز على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن البيع».