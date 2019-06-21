شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تكشف سر ارتفاع أسعار الليمون: «عاصفة ترابية ضربت نصف المحصول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، عن سر ارتفاع أسعار الليمون، خلال الفترة الماضية، بعد تأثر المحصول بالعاصفة الترابية التي ضربت مصر في مارس الماضي.

وقال حسام الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن موعد العاصفة الترابية في مارس الماضي هو موعد الأزهار الخاصة بالليمون، لذلك سقط 50% من المحصول.

وتابع مساعد وزير التموين أن ذلك أدى لتراجع حجم المحصول، مما أحدث فجوة لمدة 15 يومًا، ثم عاد الليمون إلى سعره الطبيعي مرة أخرى.